Наряд Кристины Агилеры шокировал публику на Неделе моды в Нью-Йорке

Кристина Агилера — любительница часто менять цвет волос, образы и шокировать общественность. Недавний выход на вечеринку Harper’s Bazaar Icons в рамках Недели моды не стал исключением — певица появилась в странном белом одеянии, больше похожем на куриные перья, наклееные на голое тело.

За наряд 37-летней звезды в тот вечер отвечал бренд Vivienne Westwood и, надо сказать, этот образ получился весьма неоднозначным. Агиилера, которую с недавних пор подозревают в третьей беременности, выглядела слишком громоздко и непропорционально в столь пышном платье. Разбавить белый звезда решила красной помадой, ярким лаком в тон и туфлями схожего оттенка с открытыми носами.

Впрочем, пользователей сети ничуть не смутил внешний образ артистки: «Какая красотка!», «Такая необычная, просто красавица», «Ты шикарная!» — такие эпитеты оставляли подпичики звезды под постом в ее Инстаграм.

Ранее в этом году Кристина Агилера приняла участие в бьюти-эксперименте и снялась в фотосессии для журнала Paper с абсолютно чистым лицом без косметики.