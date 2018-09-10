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7 причин носить желтый монохром следующим летом
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7 причин носить желтый монохром следующим летом 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: bazaar
Неделя моды в Нью-Йорке в самом разгаре, и даже за немногочисленные показы уже наметилось несколько четких тенденций. Одна из самых ярких — в буквальном смысле — желтый монохром. Balenciaga, Carolina Herrera, Calvin Klein, Christopher Kane и многие другие еще весной этого года предлагали полностью облачиться в цвет солнца — то ли устав от красного, который правил бал несколько сезонов подряд, то ли в честь наступающего тепла. Следующая весна, по их мнению, должна стать не менее яркой, какой бы предмет гардероба вы ни предпочли. В офис и на вечернее мероприятие выбирайте строгие костюмы, выполненные в сочном оттенке лимона (пример можно подсмотреть у Boss). Для похода в театр или на званый ужин надевайте шелковое платье с жакетом и туфлями в цвете желтой садовой розы — такой вариант предложили Escada. Не бойтесь столь насыщенного монохрома — его всегда можно разбавить темной или блестящей обувью, белой или черной сумкой, а также серебряными украшениями.
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