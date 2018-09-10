Певица Жасмин в платье с внушительным декольте блистала на закрытии «Новой волны» 

Сегодня звезды попрощались со зрителями конкурса «Новая волна», который проходил в Сочи. Перед тем, как выступить на сцене, знаменитости прошлись по красной дорожке в своих лучших нарядах. На этот раз Светлана Лобода похвасталась стройными ножками в платье цвета электрик, а вот певица Жасмин предпочла более элегантный образ. Она подчеркнула свою постройневшую фигуру с помощью длинного вечернего платья.
40-летняя артистка обычно выбирает более закрытые наряды, но на этот раз блестящее платье было очень пикантным. Внушительное декольте и разрез на юбке позволили Жасмин показать свою фигуру с выгодной стороны. Она буквально блистала в толпе своих коллег. Поклонники восхитились певицей и ее чувством стиля. «Сногсшибательное платье!», «Красиво, но непривычно», «Сама изящность», — прокомментировали образ звезды пользователи соцсети.
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