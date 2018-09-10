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Известный модный бренд отказывается от живых моделей в пользу аватаров
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Известный модный бренд отказывается от живых моделей в пользу аватаров 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Инновационные технологии добрались и до индустрии моды, лишив моделей заработка. Теперь модные дома все чаще прибегают к услугам графических редакторов, чтобы представить новую коллекцию. Вслед за виртуальной моделью по имени Шуду с идеальной внешностью, появились несколько других, которых используют для рекламных кампаний. Французский дом высокой моды Balmain официально отказался от традиционных живых моделей, сделав ставку в пользу виртуальных, которые обходятся гораздо дешевле и в полной мере презентуют одежду для покупателей. На официальной странице бренда обнародованы фотографии нестандартных манекенщиц, над созданием которых трудились профессиональные редакторы. Темнокожая модель Шуду получила славу в сети задолго до сотрудничества с Balmain, успев получить опыт рекламы одежды, аксессуаров и косметики. На страницу виртуальной модели в Instagram подписаны более 100 тысяч пользователей, а ее популярность растет. Вместе с Шуду с Balmain сотрудничает персонаж Чжи с азиатской внешностью и Марго, которые были придуманы специально для модного дома. Согласно высказываниям модельера Оливера Рустена, на создание образа Чжи он вдохновился внешностью Дэвида Боуи. Марго же олицетворяет француженку из детских фантазий модельера. В прошлом непосредственно с Balmain вели работу такие звезды, как Милла Йовович, Кендалл Дженнер и, кроме того, Ким Кардашьян. Эксперты прогнозируют, что живые модели будут потеснены нарисованными образами, однако то, насколько целесообразным является использование виртуальных моделей, сможет продемонстрировать только время.]]>
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