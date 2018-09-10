Пенсионер c богатой биографией остался без жилья и коллекции антиквариата

В Люберцах пенсионер-авиаконструктор оказался на улице. Его якобы обманул товарищ, обманом получив квартиру, а вместе с ней коллекцию антиквариата на сотни миллионов рублей.

Теперь пенсионер живет в мастерской. Помещение находится в здании одного из люберецких заводов. Спит на полу. Условия спартанские, но его устраивают — только вот комары из подвала докучают.

Весной Александр жил в пятикомнатной квартире с антиквариатом стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Он рассказал, что год назад одолжил 7 миллионов у знакомого, а в качестве залога согласился переписать на него квартиру. В июне дверь в квартиру вскрыли приставы. Приехавший на место пенсионер обнаружил людей, выгружающих его вещи на лестничную площадку. По словам Александра, в помещение его не пустили, а антиквариат он больше не видел.

«Он знал о том, что вот там тайник у меня есть, что там находятся сабли булатные, оружия там, ну, мушкеты, такие старинные все — 12-13-14 век», — рассказал он.

На данный момент пенсионер даже не хочет возврата квартиры. Главное — коллекция.

Связаться с человеком, который якобы обманул Александра у телеканала «360» не получилось. В интернете о самом пенсионере информации достаточно. Некоторые средства массовой информации называют его аферистом с богатой биографией.