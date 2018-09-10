Пэчворк, кружево, оборки: торжество ручной работы на показе Zimmermann

Австралийский бренд Zimmermann уделяет особое внимание деталям — даже если на вид вещь покажется простой, она обязательно будет дополнена аккуратным, кропотливо выполенным декором: тонким кружевом, фантазийными рюшами, круглыми, похожими больше на бусины, пуговицами. Zimmermann возраждает техники, которые оказались на перефирии моды, и применяет их в современных фасонах. Так, в весенне-летней коллекции 2019 появился короткий топ, полностью выполненный из мелких рюшей; другой кроп-топ состоит из кружева, мелких пуговиц, с фигурными манжетами. Но центральными в коллекции оказались вещи, выполненные в технике пэчворк. Например, из небольших ровных лоскутков сделаны расклешенные брюки, а из крупных отрезков ткани — летящее платье.

Фото: IMAXTREE