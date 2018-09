Джаред Лето и самые крутые Nike в коллекции Fear of God весна-лето 2019

Автор: Мария Таганова

Если не считать новую линию Essentials, представленную в августе этого года, шестую коллекцию американского стритвир-бренда Fear of God, поклонниками которого являются Канье Уэст, Белла Хадид Джастин Бибер , мы предвкушали целых полтора года. И ожидание оправдано — новое творение дизайнера Джерри Лоренцо пленит с первого взгляда. Над лукбуком работал австралийский фотограф Пьер Тусэн, с которым Лоренцо успешно сотрудничал при создании предыдущей пятой коллекции.

На официальном сайте бренда дизайнер также представил совместную работу с режиссером Лэйном Стюартом — девятиминутный фильм, анонсирующий коллекцию. Главными героями ролика стали вокалист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето и модель эльфийской внешности Мэгги Маурер, а также сын дизайнера Джерри Лоренцо Мануэль III. По аналогии с пятой коллекцией фильм носит очень личный характер — Джерри и Лэйн показывают нам, чем дизайнер вдохновлялся в детстве, как формировалась его личность.

С первых секунд завораживает сказочный антураж съемки — пустынная местность, старые иссохшие деревья, грациозно скачущая в тумане лошадь. Звучит трек So Will I канадского R&B-дуэта DVSN. В конце ролика появляется сам Джерри Лоренцо, где он выходит из грязного пикапа и впервые показывает Air Fear of God 1 — результат коллаборации Fear of God и Nike. Модель представляет собой сникеры высокого баскетбольного силуэта и напоминает модели Nike Air 180 и Nike Air Presto.

Сама коллекция безусловно отображает эстетику бренда — американская классика, переосмысленная в духе современности. Но история, рассказанная дизайнером в этот раз, немного отличается от предыдущих коллекций.

Ранее мы могли видеть высокую концентрацию рок-н-рола, гранжа с майками и рваными джинсами, в пятой коллекции — спорт и хип-хоп. На этот раз очевидна современная интерпретация образа рабочего класса Америки — стильная и сексуальная. «Весь последний год я много путешествовал по стране, пытаясь понять, как одеваются обычные люди», — комментирует Лоренцо.

В коллекции нет ярких цветов — превалируют практичные оттенки глины, цемента, жженой умбры. Много референсов к таким рабочим профессиям, как строитель, грузчик или водитель: комбинезоны, брюки-карго, рабочие куртки и жилеты с функциональными карманами, грубая обувь.

По-прежнему присутствуют изделия из денима, но на этот раз в более благородном исполнении — с эффектом изношенности, но почти без разрывов и необработанных краев. В целом, материал и текстура изделий стали мягче и теплее — замша, искусственный мех, кожа.

Многослойные оверсайз-образы сам дизайнер сравнивает с игрой «Тетрис», где каждая вещь коллекции идеально сочетается с любой другой самыми разными способами. Улавливается и заимствование стиля у индейской культуры: традиционные для народа накидки-пончо и леггины — отдельные штанины, крепящиеся к поясу.

Поразительным остается то, как Джерри Лоренцо удается создавать коллекции, пронизанные современной уличной культурой, но при этом придавать им настроение романтичного шика, неземного сияния. Возможно, секрет в «божественном» названии бренда — объясняя его происхождение, дизайнер не раз упоминал книгу Освальда Чемберса «Все, что могу, — во славу Его».

Fear of God Fear of God Fear of God Fear of God Fear of God Fear of God Fear of God