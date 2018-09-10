Шоу Chanel Métiers d’Art возвращается в Нью-Йорк

Автор: Дарья Петряева Ежегодное дефиле Chanel Métiers d’art, главная цель которого —демонстрация уникальных навыков в создании изделий ручной работы мастеров ателье модного Дома, пройдет 4 декабря 2018 года в нью-Йоркском Метрополитен-музее.

Chanel проводили показы в Нью-Йорке уже дважды: в 2005 году показ коллекции Париж-Нью-Йорк на 57-й улице в бутике Chanel, а также шоу круизной коллекции в 2006 году на знаменитом центральном вокзале.

История Métiers d’art началась в декабре 2002 года в Париже, в первом бутике Chanel по адресу 31 Rue Cambon, где состоялось первое дефиле. С 2004 года Карл Лагерфельд в качестве места проведения показа выбирает значимые для Chanel города. Прошлая коллекция «Париж-Гамбург» Métiers d’art 2017/18 была показана в Эльбской филармонии Гамбурга — в городе, где родился сам дизайнер, а весной 2018 она была представлена в Москве.

Каждая коллекция Métiers d’Art несет в себе коды культуры и моды, присущих городу, которому она посвящена. Именно в них демонстрируются навыки мастеров ателье, создающих уникальные изделия ручной работы. В состав Métiers d’Art входят мастерские вышивального искусства Lesage и Montex, производство украшений Desrues, мастерская по изготовлению перьев и цветов Lemarié, шляпный дом Maison Michel, обувная мастерская Massaro, ювелирный Дом Goossens, мастера искусства плиссировки Lognon, дизайнер цветов Guillet, мастерская элитных перчаток Causse, мастера кашемира Barrie Knitwear. Все ателье являются самостоятельными, но патронируются Chanel c целью поддержки и сохранения уникального искусства и творческого наследия.

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