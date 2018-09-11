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Гараж с суперкарами Ford на миллионы долларов
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Гараж с суперкарами Ford на миллионы долларов 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Даже если вы не являетесь поклонником автомобилей Ford, вам будет интересно взглянуть на то, куда может завести безудержная страсть к конкретной автомобильной марке.
Этого парня зовут Анжело Палетта, он живет в Канаде и он без ума от Ford. Даже свой гараж Палетта называет «автомобильный собор». Неплохо, правда?
В коллекции мужчины есть два Ford GT последней модели (один совсем новый, на другом он ездит каждый день), реплика GT40, два Shelby Cobra, Shelby GT 500KR, а также Mustang Boss 302 Laguna Seca. Коллекция Палетта настолько крута, что про него сняла фильм команда компании Ford.
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