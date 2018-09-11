Гараж с суперкарами Ford на миллионы долларов

Даже если вы не являетесь поклонником автомобилей Ford, вам будет интересно взглянуть на то, куда может завести безудержная страсть к конкретной автомобильной марке.

Этого парня зовут Анжело Палетта, он живет в Канаде и он без ума от Ford . Даже свой гараж Палетта называет «автомобильный собор». Неплохо, правда?

В коллекции мужчины есть два Ford GT последней модели (один совсем новый, на другом он ездит каждый день), реплика GT40, два Shelby Cobra, Shelby GT 500KR, а также Mustang Boss 302 Laguna Seca. Коллекция Палетта настолько крута, что про него сняла фильм команда компании Ford.