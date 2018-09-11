Александр Васильев прикоснулся к истории моды в городе Мулен

Французский город Мулен известен многим ценителям моды и стиля, ведь именно там легендарная Коко Шанель начала свою профессиональную деятельность. Прикоснуться к прошлому отправился и историк моды Александр Васильев , который показал общественности, какой необычной конструкции шкафы использовались в те времена для хранения ценнейших экземпляров тканей.

Имя города Мулен наверняка знакомо всем, кто интересуется модой, ведь именно там неповторимая Шанель в качестве младшей приказчицы в галантерейном магазине начала свой путь к вершинам славы. Маленький магазинчик «A Sante Marie», в котором будущая кутюрье обслуживала посетителей и торговала бельём и чепчиками, по сей день является достопримечательностью. Впрочем, в городе есть и другие музеи, относящиеся к миру моды, и в один из них отправился телеведущий и историк моды Александр Васильев в рамках своего курса «По следам Коко Шанель».

Интересные моменты экскурсии знаменитый коллекционер транслировал на своей странице в сети, в частности представив неординарный комод, продуманная конструкция которого идеально подходила для хранения и демонстрации различных драгоценных тканей. «Вот в таких шкафах хранятся старинные ткани в музее шелка в городе Мулен!» — показал необычное творение Васильев, лично опробовав на практике такой старинный предмет.

Удивительная конструкция комода позволяла разложить ткани так, чтобы они не мялись, и в то же время было легко и просто рассмотреть все имеющиеся в распоряжении цвета и фактуры и достать любой понравившийся экземпляр.

Примечательно, что Васильев как историк старается повышать интерес к моде в народе, и делает это не только через программу «Модный приговор» и свою школу, но и устраивает выставки, представляя различные части своей коллекции на всеобщее обозрение. И до конца ноября у жителей столицы есть шанс посетить «Курортную моду» в одном из павильонов ВДНХ и лично полюбоваться предметами пляжной одежды прошлого столетия.