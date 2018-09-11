Модное возвращение сезона — юбки плиссе: какую выбрать и с чем носить

Одно из главных модных возвращений сезона — юбки плиссе. Долгое время они считались исключительно базовыми, а теперь перешли в разряд трендов. На самом пике модели из серебра, в полоску или экстремально яркого цвета. WMJ.ru выбрал лучшие из лучших в каждой категории и рассказал, с чем их можно сочетать.

Блеск металла

Стать по-настоящему дорогой штучкой теперь достаточно просто: стоит лишь прикупить вещи из металлизированных материалов. В новом сезоне серебро будет уместно как никогда. Платья, жакеты, а теперь и юбки плиссе в цвете драгоценных металлов станут отличным модным вложением. Носить такую юбку можно будет даже в офис, главное — сочетать с однотонными темными джемперами или, наоборот, с белыми сорочками. Кроме того, юбка плиссе хорошо смотрится в комплекте с кожаной курткой и пальто-халатами, так что проблем с верхней одеждой у тебя не возникнет.

Не забывай о том, что плиссировка способна сыграть злую шутку с твоей фигурой. Старайся избегать кроя oversize верха, если у тебя достаточно широкие бедра. Не стоит также носить плиссе в пол, если ты невысокого роста. Миди-длина + каблуки — лучшее решение в такой ситуации.

Полоски и принты

Самые трендовые принты на юбках, помимо вездесущего леопарда, — это полоска, клетка и различные абстракции. Такие рисунки делают юбки плиссе уникальными и интересными. Постарайся подобрать топ тон в тон к юбке, чтобы образ смотрелся максимально цельным. В таком случае стоит надевать исключительно однотонную обувь и не перебарщивать с аксессуарами.

Кстати, полоска на юбках может быть разной. Например, сочетание плотной и прозрачной ткани одного оттенка тоже считается полоской. Конечно, такая вещь подойдет только для вечеринки, но почему бы не попробовать что-то новое!

Сочные краски

Осень не повод забывать о ярких вещах. Фуксия, гренадин, неоновые оттенки — все это имеет место быть в твоем гардеробе. Если ты решишься приобрести юбку плиссе сочного оттенка, будь готова буквально идти у нее на поводу. Кроме этой юбки, в твоем аутфите не должно быть больше ничего броского, как по цвету, так и по фактуре. Макияж тоже лучше выбирать нейтральный. Стоит избегать тяжелой обуви, заклепок и слишком золотой фурнитуры на сумках. Хотя, если юбочка выполнена в технике градиента или колорблок, ты можешь подобрать верх к любому из оттенков или выбрать вещь на пару тонов светлее.

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Фото: архивы пресс-служб, East News