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Модное возвращение сезона — юбки плиссе: какую выбрать и с чем носить
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Модное возвращение сезона — юбки плиссе: какую выбрать и с чем носить 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Одно из главных модных возвращений сезона — юбки плиссе. Долгое время они считались исключительно базовыми, а теперь перешли в разряд трендов. На самом пике модели из серебра, в полоску или экстремально яркого цвета. WMJ.ru выбрал лучшие из лучших в каждой категории и рассказал, с чем их можно сочетать.
Блеск металла
Стать по-настоящему дорогой штучкой теперь достаточно просто: стоит лишь прикупить вещи из металлизированных материалов. В новом сезоне серебро будет уместно как никогда. Платья, жакеты, а теперь и юбки плиссе в цвете драгоценных металлов станут отличным модным вложением. Носить такую юбку можно будет даже в офис, главное — сочетать с однотонными темными джемперами или, наоборот, с белыми сорочками. Кроме того, юбка плиссе хорошо смотрится в комплекте с кожаной курткой и пальто-халатами, так что проблем с верхней одеждой у тебя не возникнет.
Не забывай о том, что плиссировка способна сыграть злую шутку с твоей фигурой. Старайся избегать кроя oversize верха, если у тебя достаточно широкие бедра. Не стоит также носить плиссе в пол, если ты невысокого роста. Миди-длина + каблуки — лучшее решение в такой ситуации.
Полоски и принты
Самые трендовые принты на юбках, помимо вездесущего леопарда, — это полоска, клетка и различные абстракции. Такие рисунки делают юбки плиссе уникальными и интересными. Постарайся подобрать топ тон в тон к юбке, чтобы образ смотрелся максимально цельным. В таком случае стоит надевать исключительно однотонную обувь и не перебарщивать с аксессуарами.
Кстати, полоска на юбках может быть разной. Например, сочетание плотной и прозрачной ткани одного оттенка тоже считается полоской. Конечно, такая вещь подойдет только для вечеринки, но почему бы не попробовать что-то новое!
Сочные краски
Осень не повод забывать о ярких вещах. Фуксия, гренадин, неоновые оттенки — все это имеет место быть в твоем гардеробе. Если ты решишься приобрести юбку плиссе сочного оттенка, будь готова буквально идти у нее на поводу. Кроме этой юбки, в твоем аутфите не должно быть больше ничего броского, как по цвету, так и по фактуре. Макияж тоже лучше выбирать нейтральный. Стоит избегать тяжелой обуви, заклепок и слишком золотой фурнитуры на сумках. Хотя, если юбочка выполнена в технике градиента или колорблок, ты можешь подобрать верх к любому из оттенков или выбрать вещь на пару тонов светлее.
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Текст: Диана Гербер
Фото: архивы пресс-служб, East News
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