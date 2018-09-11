Девчонки носят бочонки: коллекция сумок для вечеринок от Coccinelle

Рекламная кампания Coccinelle Осень-Зима 2018/19 была разработана творческим союзом Scandebergs, итальянцами Стефано Коломбини и Альберто Альбанезе, живущими в Лондоне. Это первая кампания бренда, представленная в виде киносценария, как если бы это был первый эпизод культового телешоу под названием «ForJoyfulSpirits».

Ночной город. Ожидание чего-то особенного. В кадре — три подруги, собирающиеся на вечеринку. Они веселятся, примеряют наряды и подбирают аксессуары из новой коллекции бренда, среди которых сумки-иконы Ambrine и новые модели, бочонки Heureuse и кросс-боди Craqante с застежкой в виде буквы «С». Их ждут неоновые огни ярмарки в Лос-Анджелесе, хотя это может быть любой другой город мира, и ночь, полная обещаний, открытий и новых встреч.

А после, они возвращаются домой, чтобы провести остаток ночи в разговорах о любви, поделиться секретами и планами, тайными желаниями и мечтами. Продолжение следует…