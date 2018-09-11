Полина Гагарина пришла в библиотеку на модный показ в прозрачном наряде 

На днях вся светская Москва собралась в Российской государственной библиотеке, где состоялся показ осенне-зимней коллекции флорентийского дома моды. Среди гостей мероприятия немало внимания привлекла певица Полина Гагарина, которая в блестящем полупрозрачном наряде позировала перед журналистами на фоне книг главной библиотеки страны.
Флорентийский бренд выбрал оригинальное пространство, чтобы представить модникам и модницам нашей страны свою осенне-зимнюю коллекцию. Показ прошел на ступеньках знаменитой мраморной лестницы главного здания Российской государственной библиотеки, так что все отечественные звезды собрались в культурно-просветительском учреждении, двери которой в этот день закрылись для простых читателей. Лично оценить стильные новинки пришли известные писатели, актеры и певцы, в частности, на показе были замечены Юлия Барановская, Пелагея, Ксения Соловьева, Дарья Мороз, Олег Меньшиков, Инга Берман, Алика Смехова, Дарья Повереннова, Валерий Сюткин, Полина Киценко, Екатерина Одинцова с дочкой и другие.
Особое внимание привлекла известная исполнительница Полина Гагарина, которая для похода в главное культурное пространство сделала ставку на эффектный наряд. Звезда блеснула своей красотой в простых черных брюках и золотистой полупрозрачной блузке, из-под которой отчетливо виднелась черная майка. В таком виде артистка не только любовалась на образы от Эрманно Шервино, но и повеселилась на афтепати. После показа мод для именитых гостей был устроен банкет в легендарном читальном зале номер три, который совсем недавно был капитально отремонтирован. Звезды ели, пили и веселились, комфортно расположившись на письменных столах и разложив угощения на книжных полках.
Примечательно, что Полина Гагарина уже не только певица, но и полноценная светская львица. Звезду можно заметить на многих модных мероприятиях столицы, не пропустила артистка и юбилейную вечеринку Vogue Fashion`s Night Out, куда артистка надела все только самое лучшее из своего гардероба.