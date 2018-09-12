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Новое платье Лободы вызвало фурор
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Новое платье Лободы вызвало фурор 

Russianshowbiz.info + ещё 1 37 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Экс-исполнительница «ВИАгры» Светлана Лобода разместила в своем аккаунте Инстаграм видео с фрагментами клипа «Суперзвезда». Певица демонстрирует новое платье — яркое и необычное, которое вызвало бурную реакцию неугомонных фанатов.
Блестящий короткий наряд в сине-зеленых тонах с голографическим эффектом обращает на себя внимание сразу. Мало того, что он сияет и переливается, как огни ночных витрин, еще и фасон со множеством объемных складок смотрится интригующе. А длина как раз такая, чтобы оценить красоту длинных стройных ног.
Платье заслужило множество комментариев — как восторженных, так и осуждающих. Его назвали необыкновенным, чудесным…и в то же время сравнили с фантиком от конфеты. Эффект был достигнут — равнодушных не нашлось.
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