Новое платье Лободы вызвало фурор

Экс-исполнительница «ВИАгры» Светлана Лобода разместила в своем аккаунте Инстаграм видео с фрагментами клипа «Суперзвезда». Певица демонстрирует новое платье — яркое и необычное, которое вызвало бурную реакцию неугомонных фанатов.

Блестящий короткий наряд в сине-зеленых тонах с голографическим эффектом обращает на себя внимание сразу. Мало того, что он сияет и переливается, как огни ночных витрин, еще и фасон со множеством объемных складок смотрится интригующе. А длина как раз такая, чтобы оценить красоту длинных стройных ног.

Платье заслужило множество комментариев — как восторженных, так и осуждающих. Его назвали необыкновенным, чудесным…и в то же время сравнили с фантиком от конфеты. Эффект был достигнут — равнодушных не нашлось.