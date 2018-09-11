На подиуме в интересном положении — кто из моделей решился?

Пятый месяц беременности — не повод отказываться от участия в модном показе. Кто из моделей отложил декретный отпуск и прошелся по подиуму в рамках Недели моды в Нью-Йорке?

Супермодель и, по совместительству, «ангел» Victoria’s Secret Лили Олдридж приняла участие в показе Brandon Maxwell несмотря на интересное положение — в конце августа она объявила о своей второй беременности (подробности читайте здесь). 32-летняя модель поделилась радостной новостью в своем Instagram, выложив фотографию с округлившимся животиком и подписав ее: «Сюрприз!»

Джоан Смоллс. Настоящий сюрприз ждал гостей модного показа — находясь на пятом месяце беременности, Лили вышла на подиум в ярко-красном облегающем платье. Этим модель не ограничилась — посетила вечеринку Jimmy Choo в компании Роузи Хантингтон-Уайтли

Для Лили это не первый опыт участия в показе будучи беременной — в 2011 году она прошлась по подиуму в рамках шоу Victoria’s Secret, находясь в интересном положении.

BeautyHack вспомнил других моделей, чья беременность не стала поводом отказываться от участия в модном показе.

Джордан Данн на показе Jean Paul Gaultier

Эшли Гуд на показе Chanel Haute Couture

Алессандра Амбросио на показе Victoria's Secret