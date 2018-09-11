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На подиуме в интересном положении — кто из моделей решился?
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На подиуме в интересном положении — кто из моделей решился? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Пятый месяц беременности — не повод отказываться от участия в модном показе. Кто из моделей отложил декретный отпуск и прошелся по подиуму в рамках Недели моды в Нью-Йорке?
Супермодель и, по совместительству, «ангел» Victoria’s Secret Лили Олдридж приняла участие в показе Brandon Maxwell несмотря на интересное положение — в конце августа она объявила о своей второй беременности (подробности читайте здесь). 32-летняя модель поделилась радостной новостью в своем Instagram, выложив фотографию с округлившимся животиком и подписав ее: «Сюрприз!»
Настоящий сюрприз ждал гостей модного показа — находясь на пятом месяце беременности, Лили вышла на подиум в ярко-красном облегающем платье. Этим модель не ограничилась — посетила вечеринку Jimmy Choo в компании Роузи Хантингтон-Уайтли и Джоан Смоллс.
Для Лили это не первый опыт участия в показе будучи беременной — в 2011 году она прошлась по подиуму в рамках шоу Victoria’s Secret, находясь в интересном положении.
BeautyHack вспомнил других моделей, чья беременность не стала поводом отказываться от участия в модном показе.
Джордан Данн на показе Jean Paul Gaultier
Бьянка Балти на показе Dolce & Gabbana
Эшли Гуд на показе Chanel Haute Couture
Алессандра Амбросио на показе Victoria's Secret
Миранда Керр на показе Balenciaga
Джемма Уорд на показе David Jones
Ирина Шейк на показе Victoria's Secret
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