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Первый ряд: 20 лучших бьюти-образов звезд с Недели моды в Нью-Йорке
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Первый ряд: 20 лучших бьюти-образов звезд с Недели моды в Нью-Йорке 

BeautyHack.ru 46 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Этой осенью компанию Анне Винтур на модных показах составили Карди Би, Адриана Лима, Коко Роша и даже Рита Уилсон с Томом Хэнксом.
Самым «звездным» событием Недели моды стало 50-летие бренда Ralph Lauren, на котором присутствовали Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Роуз Бирн и Роузи Хантингтон-Уайтли (здесь модель рассказала, как готовилась к меропритиятию). Все звезды выбрали классический голливудский макияж: алая помада или бежевые смоки в сочетании с легкими волнами.
Зато на показах дресс-код был менее строгим. Среди гостей — и Николь Шерзингер с модным макияжем глаз в красных оттенках и алой помадой одновременно (о других модных цветах сезона читайте по ссылке), и Никки Минаж с цветными прядями, и Сьюки Уотерхаус с драматичными смоки — дело рук модного визажиста Нью-Йорка Винсента Окендо, который работает с Хейли Болдуин и Винни Харлоу.
Карди Би  Хейли Стейнфилд
Адриана Лима
Сьюки Уотерхаус
Приянка Чопра
Кейт Босуорт
Кендалл Дженнер
Поппи Делевинь
Никки Минаж
Эмма Робертс
Николь Шерзингер
Лили Олдридж
Тейлор Хилл
Блейк Лайвли
Роузи Хантингтон Уайтли
Роуз Бирн
Энн Хэтэуэй
Джессика Честейн
Коко Роша
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