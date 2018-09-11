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Кайя Гербер на подиуме! Смотри показ Proenza Schouler здесь!
Peopletalk
2 часа назад
Женский форум
Фото:
Peopletalk
Кто: Proenza Schouler.
Сезон: Весна-лето 2019.
Где: Нью-Йорк.
все слайды
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajya-gerber-na-podiume-smotri-pokaz-proenza-schouler-zdes/
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