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Супруга онкобольного Юдашкина покорила поклонников идеальной красотой
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Супруга онкобольного Юдашкина покорила поклонников идеальной красотой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
59-летняя Марина Юдашкина выглядит, как юная девушка. Супруга модельера не только тщательно следит за собой, выбирая утонченные наряды, которые полностью соответствуют ее возрасту и занимаемому статусу, но и делает все возможное для того, чтобы считаться идеальной супругой.
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Тяжелобольной Валентин Юдашкин обеспокоил поклонниковЕще в марте прошлого года стало известно о том, что модельер проходит курс реабилитации. Марина поддерживает свое возлюбленного, который на протяжении долгого времени лечится от онкозаболевания. Валентин Юдашкин в последнее время все реже появляется на публике. Модельер заметно похудел, осунулся — он выглядит изможденным и уставшим. Поклонники не сомневаются, что тяжелая терапия и курс реабилитации истощили организм Валентина Абрамовича.
На одних из последних фото супруга модельера позирует в коктейльном платье с цветочной аппликацией. Марина Юдашкина показала роскошные стройные ножки и идеальную фигуру.
Марина Юдашкина, как может поддерживает супруга (Фото: Instagram)
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Этим летом модельер вместе с любимой супругой Мариной наслаждался отдыхом в Израиле. Они прилетели туда, чтобы поддержать дочь Галину. Как и папа, девушка выбрала творческую профессию и выпустила свою первую коллекцию детской одежды. В модном показе приняли участие звездные отпрыски. Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина 4-летние близнецы Гарри и Лиза вышли на подиум в нарядах от Юдашкиной.
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