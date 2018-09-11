Супруга онкобольного Юдашкина покорила поклонников идеальной красотой

59-летняя Марина Юдашкина выглядит, как юная девушка. Супруга модельера не только тщательно следит за собой, выбирая утонченные наряды, которые полностью соответствуют ее возрасту и занимаемому статусу, но и делает все возможное для того, чтобы считаться идеальной супругой.

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Тяжелобольной Валентин Юдашкин обеспокоил поклонниковЕще в марте прошлого года стало известно о том, что модельер проходит курс реабилитации. Марина поддерживает свое возлюбленного, который на протяжении долгого времени лечится от онкозаболевания. Валентин Юдашкин в последнее время все реже появляется на публике. Модельер заметно похудел, осунулся — он выглядит изможденным и уставшим. Поклонники не сомневаются, что тяжелая терапия и курс реабилитации истощили организм Валентина Абрамовича.

На одних из последних фото супруга модельера позирует в коктейльном платье с цветочной аппликацией. Марина Юдашкина показала роскошные стройные ножки и идеальную фигуру.

Марина Юдашкина, как может поддерживает супруга (Фото: Instagram)

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