Николь Кидман показала идеальный образ для женщин за 50

Звезда продемонстрировала стильный наряд.

Николь Кидман этим летом исполнился 51 год. Но стройной блондинке не дашь и сорока. Актрисе повезло с внешностью — она всегда выглядела моложе своих лет. Правда впечатление от красотки зачастую портили ее нелепые наряды.

Например, на церемонии вручения престижной кинопремии всегда безупречная актриса предстала перед репортерами и зрителями в очень странном платье. Ядовито-розовый дизайнерский шедевр был щедро украшен оборочками, воланами и стразами.

Но, похоже, Кидман наконец-то решила прислушаться к советам поклонников и сменила стилиста. И не зря! На прошедшей в Торонто премьере фильма «Дестройер» звезда смотрелась просто идеально.

Укороченные и зауженные брюки со стрелками делали ноги актрисы еще длиннее. А классический пиджак и шелковая блуза подчеркивали стройность Кидман. Белый total-look не казался скучным, а, напротив, выглядел свежо и элегантно.

Кстати, именно такие наряды Кидман предпочитала в начале своей карьеры. Это уже после 2010 года стилисты звезды стали перебарщивать с нарочитой роскошью. Пайетки, стразы, перья, вышивка, аппликации — кажется, чем старше становилась Николь, тем более вычурные наряды выбирала. Хорошо, что она все же решила вернуться к беспроигрышному утонченному шику.

Кстати, отметив свой 51-й день рождения, Кидман рассказала, что помогает ей оставаться красивой и, главное, счастливой.

«Самое главное, в первую очередь нужно быть благодарной жизни за все, — раскрыла секрет австралийка. — Если есть выбор, поспать подольше или встать пораньше на зарядку, то лучше поспать, а потом больше времени уделить деткам. И вообще, это прекрасное чувство, когда утро можно начать не спеша. Счастье — это просто сидеть и читать свежую газету. Счастье — в последнюю минуту решить не делать ровным счетом ничего, даже если была куча планов на день. Ведь это круто — расслабляться и обращать больше внимания на себя любимую, да и на родных тоже».

Если же звезда все же отказывается предаваться безделью, то день она проводит, бегая, плавая или катаясь на велосипеде. Тоже, заметьте, виды спорта, доступные большинству и по здоровью, и по средствам. Поддерживать красоту Кидман помогают средства, которые мы так же легко можем взять на вооружение, — витамин C постоянно и массаж периодически.

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