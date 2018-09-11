И в холод, и в жару: 41 наряд, который подойдет для любого времени года

Пусть новая коллекция 3.1 Phillip Lim посвящена только следующей весне и лету, бренд составил универсальные образы, которые подойдут для межсезонья (причем осеннего тоже). С одной стороны, здесь есть довольно открытые и яркие наряды, которые легко предстаить лишь в теплое время года: платья с глубокими V-образными вырезами и оголенной линией талии, принтованные обтягиващие боди и кроп-топы. С другой, на те же вещи надеты вязаный жилет, плетеные жакеты и даже кожаное пальто. Пока одни дизайнеры предпочитают стирать границы между гендерным разделением одежды, другие пытаются доказать, что сезоны на самом деле размыты, и если мы хотим носить летние вещи в холод, а зимние — в теплое время, то не должны себе отказывать.

Фото: IMAXTREE