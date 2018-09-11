Сразу 5 новых провальных выходов Блейк Лайвли (один из них с мужем)

В последнее время Блейк Лайвли (31) трудно назвать одной из самых стильных голливудских актрис — странные сочетания цветов и костюмы не по фигуре совсем не радуют фанатов. Кто-то из поклонников даже посоветовал звезде уволить стилиста, но вот конфуз — Лайвли заявила, что у нее его нет.

И, похоже, это правда, если судить по последним выходам. За один день в Нью-Йорке Блейк сменила сразу несколько нарядов, и ни один нельзя назвать удачным.

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Пожалуй, только пятый выход (вместе с супругом Райаном Рейнольдсом (41)) на премьере ее нового фильма «Простая просьба» можно как-то простить и понять (он хотя бы однотонный) — актриса выбрала черный костюм Givenchy и водолазку с люрексом.

https://www.youtube.com/watch?v=yfXxR_UCLHE

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