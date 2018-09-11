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Такая разная Блейк Лайвли: актриса сменила 5 брючных костюмов за один день
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Такая разная Блейк Лайвли: актриса сменила 5 брючных костюмов за один день 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Последний месяц Блейк Лайвли появлялась на публике исключительно в брючных костюмах. С чем связана новое увлечение актрисы доподлинно неизвестно. Но звезда сериала «Сплетница» продолжает гнуть свою модную линию и вновь вышла в свет в костюме. Точнее, в пяти. В течение дня Блейк сменила пять нарядов для разных интервью. Первым стал костюм Gucci c цветочным принтом, затем его сменил оранжевый Bottega Veneta, следом — тройка Wolk Morais и вечером на премьеру фильма «Простая просьба» актриса облачилась в черный фрак Givenchy, который дополнила прозрачной водолазкой из люрекса. Райан Рейнольдс не мог отвести глаз!
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