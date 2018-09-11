Осенние тренды: вязаный и шерстяной жилет (и как их носить)

За моду на вязаные и шерстяные жилеты в лучших традициях наших дедушек винить придется Burberry и Dries Van Noten, которые добавили этот элемент в свои весенние и летние коллекции еще в прошлом году. Зоркий глаз передовых модников раскусил тренд не сразу, но он все же просочился в тесные круги, а потом добрался и до нас.

С полупрозрачными материалами

Шерстяной жилет с контрастными деталями появился в осенней коллекции Burberry прошлого года, и он сразу запал нам в душу. А больше всего нам понравилось сочетание такой теплой вещи с легкими тканями на полупрозрачной рубашке и юбке. Берем на заметку!

Принт

Классический жилет будет круто смотреться с юбкой миди с интересным принтом: это может быть зебра или модный в этом сезоне принт «шелковый платок». А вместе с ботильонами и кожаной курткой получится очень стильный лук.

Брюки

Мода уже давно стирает границы между женским и мужским стилем, поэтому брать за основу образ с моделью противоположного пола вполне нормально. Поэтому у Рафа Симонса позаимствуем идею с образом «преподавателя физики», но добавим белую обувь и, может, немного ярких аксессуаров. Тем более, что такой лук девушкам явно пойдет больше. Без обид!

From Paris With Love

А в таком аутфите мы бы прямиком в город любви рванули. Сочетание яркой жилетки в стиле oversized с костюмными брюками и белой рубашкой не было бы таким романтичным и кокетливым, если к образу не добавили бы голубой берет. Мы в полном восторге!