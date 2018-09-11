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Черное боди и колготки в сеточку: Ирина Шейк чудо как хороша в новой рекламной кампании
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Черное боди и колготки в сеточку: Ирина Шейк чудо как хороша в новой рекламной кампании 

WMJ.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя Ирина Шейк стала лицом бренда The Kooples.
Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании осенне-зимней коллекции The Kooples. Для бренда модель не только снялась в лукбуке, но и выступила в роли дизайнера и разработала одну из сумок. В Instagram бренда появляются все новые и новые снимки с Ириной. На одном из свежих кадров молодая мама демонстрирует безупречную фигуру в черном боди.
Французская марка мужской и женской одежды и аксессуаров позиционирует себя как бренд для пар. Компанию Ирине составила и другая модель — Стелла Максвелл.
К слову, мужскую линию представляет не менее популярный мужчина — певец Зейн Малик.
Смотри больше фотографий в Ириной и Стеллой в нашей галерее.
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Фото:Instagram
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