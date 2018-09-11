Черное боди и колготки в сеточку: Ирина Шейк чудо как хороша в новой рекламной кампании

Ирина Шейк стала лицом рекламной кампании осенне-зимней коллекции The Kooples. Для бренда модель не только снялась в лукбуке, но и выступила в роли дизайнера и разработала одну из сумок. В Instagram бренда появляются все новые и новые снимки с Ириной. На одном из свежих кадров молодая мама демонстрирует безупречную фигуру в черном боди.

Французская марка мужской и женской одежды и аксессуаров позиционирует себя как бренд для пар. Компанию Ирине составила и другая модель — Стелла Максвелл

К слову, мужскую линию представляет не менее популярный мужчина — певец Зейн Малик.

Смотри больше фотографий в Ириной и Стеллой в нашей галерее.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram