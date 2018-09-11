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Ирина Шейк в черном боди и мехах снялась в новой рекламной кампании
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Ирина Шейк в черном боди и мехах снялась в новой рекламной кампании 

Журнал ОК! 1 час назад
Если сестер Хадид и Кайю Гербер сейчас обсуждают в рамках показов Недели моды в Нью-Йорке, то Ирина Шейк привлекает к себе внимание фотосессиями с новым имиджем или рекламными кампаниями со стильными кадрами. О последних и пойдет речь.
32-летняя российская супермодель представила фолловерам в Инстаграм свою новую работу: она вместе с брендом The Kooples разработала модель сумки. Для продвижения аксессуара Шейк сфотографировалась в соблазнительном черном боди и изумрудного цвета пиджаке.
Ирина Шейк, фото из Instagram
Это одна из самых любимых фотографий нашей русской музы Ирины Шейк, которая позировала для осенне-зимней кампании 2018 года, — прокомментировали кадр в Инстаграм бренда
В рамках съемки на крыше высотного здания Ирина примерил еще один образ — тот же боди, но сверху звезда надела короткую шубу.
Кстати говоря, лицом коллекции The Kooples также стали британскя модель Стелла Максвелл и бойфренд Джиджи Хадид — Зейн Малик.
Ирина Шейк и Стелла Максвелл
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