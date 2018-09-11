Ирина Шейк в черном боди и мехах снялась в новой рекламной кампании

Если сестер Хадид и Кайю Гербер сейчас обсуждают в рамках показов Недели моды в Нью-Йорке, то Ирина Шейк привлекает к себе внимание фотосессиями с новым имиджем или рекламными кампаниями со стильными кадрами. О последних и пойдет речь.

32-летняя российская супермодель представила фолловерам в Инстаграм свою новую работу: она вместе с брендом The Kooples разработала модель сумки. Для продвижения аксессуара Шейк сфотографировалась в соблазнительном черном боди и изумрудного цвета пиджаке.

Ирина Шейк, фото из Instagram

Это одна из самых любимых фотографий нашей русской музы Ирины Шейк, которая позировала для осенне-зимней кампании 2018 года, — прокомментировали кадр в Инстаграм бренда

В рамках съемки на крыше высотного здания Ирина примерил еще один образ — тот же боди, но сверху звезда надела короткую шубу.

Кстати говоря, лицом коллекции The Kooples также стали британскя модель Стелла Максвелл и бойфренд Джиджи Хадид — Зейн Малик.

Ирина Шейк и Стелла Максвелл