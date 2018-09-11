30 нарядов для современной девушки ковбоя в новой коллекции Proenza Schouler 

Для весны и лета 2019 года Джек МакКалоу и Лазаро Эрнандес создали универсальную и довольно минималистичную коллекцию, в основу которой легли просторные платья и асимметричные юбки из денима, свободные рубашки, удобные сарафаны, удлиненные жакеты и женственные тренчи. Ее лейтмотивом стали жилеты в ковбойском стиле, шейные однотонные платки и сапоги с широким голенищем из мягкой кожи, перевязанные на щиколотке узлом. Также многие модели — в том числе и участвовавшая в шоу Кайя Гербер — появлялись на подиуме с утрированно большими сумками из ткани. Все эти вещи Proenza Schouler созданы для жизни в большом городе: именно ритмом мегаполиса дизайнеры вдохновлялись при продумывании новой коллекции. А если добавить к урбану немного вестерна, как это сделали Джек и Лазаро, то получатся очень колоритные, но в то же время максимально практичные и удобные наряды для активных будней, которые легко можно носить уже этой осенью.