Ещё
Минимум косметики и никакого эпатажа: Леди Гага предстала в женственном образе на обложке американского Vogue
Далее:
Читайте также:
Ещё
Наболело: "Взял меня девочкой и обманул"
Наболело: "Взял меня девочкой и обманул"

Минимум косметики и никакого эпатажа: Леди Гага предстала в женственном образе на обложке американского Vogue 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
32-летняя певица и актриса Леди Гага приучила своих поклонников к экстремальным образам, балансирующим на грани прекрасного и безобразного.
Однако новый look, который демонстрирует Леди Гага на обложке американского Vogue, обескураживает не меньше, чем знаменитое «мясное» платье певицы. Гага без макияжа, отбросившая эпатаж, открытая и искренняя, трогательная и ранимая — это действительно неожиданно.
— написано на обложке номера, и эти слова отлично сочетаются с «новой» Гагой.
В этом году Леди Гага сыграла восходящую звезду в мюзикле Брэдли Купера «Звезда родилась». Не исключено, что именно эта откровенная драматическая роль повлияла на выбор стилистами естественного образа для певицы.
А как тебе «настоящая» Леди Гага?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Оперный голос и афрокосы: красотка из Нью-Йорка завоевала титул «Мисс Америка» Модное возвращение сезона — юбки плиссе: какую выбрать и с чем носить Круизная романтика, платья в стиле бохо и сафари-костюмы в новой коллекции Tory Burch
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»45
Вещи, которые приносят беду6
Некрасивые знаменитости, покорившие весь мир14
У Даны Борисовой обнаружилась новая слабость43
Анфиса Чехова сравнила себя с куклой для «утех»5
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
04:13
Леонтьев рассказал о своем диагнозе
Звёзды
00:37
«Скоро целоваться будет некому»
Любовь
00:59
«Мне не нужен красивый мальчишка»
Звёзды
01:45
Раскрыт тайный шифр Елизаветы II
Звёзды
10:27
Звезды, которые поправились и не жалеют
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение