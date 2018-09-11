Минимум косметики и никакого эпатажа: Леди Гага предстала в женственном образе на обложке американского Vogue

32-летняя певица и актриса Леди Гага приучила своих поклонников к экстремальным образам, балансирующим на грани прекрасного и безобразного.

Однако новый look, который демонстрирует Леди Гага на обложке американского Vogue, обескураживает не меньше, чем знаменитое «мясное» платье певицы. Гага без макияжа, отбросившая эпатаж, открытая и искренняя, трогательная и ранимая — это действительно неожиданно.

— написано на обложке номера, и эти слова отлично сочетаются с «новой» Гагой.

В этом году Леди Гага сыграла восходящую звезду в мюзикле Брэдли Купера «Звезда родилась». Не исключено, что именно эта откровенная драматическая роль повлияла на выбор стилистами естественного образа для певицы.

А как тебе «настоящая» Леди Гага?

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Фото:Instagram