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Сара Джессика Паркер показывает, как теперь носят бюстгальтер
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Сара Джессика Паркер показывает, как теперь носят бюстгальтер 

FashionTime 43 минуты назад
Фото: FashionTime
Актриса Сара Джессика Паркер стала заложницей своей киногероини — писательницы Кэрри Брэдшоу. Это заметно и по личному блогу знаменитости в Инстаграм, где фото из нынешней жизни то и дело разбавляются фотографиями времен культового сериала «Секс в большом городе».
Не случайно и многие модные бренды видят в актрисе ее героиню. К примеру, Intimissimi, лицом новой коллекции стала Сара Джессика Паркер. Вспомним, что бюстгальтеры Кэрри Брэдшоу были столь важны в создании ее образов, как нежно любимые туфли. Она носила эту деталь нижнего белья поверх одежды, под прозрачными рубашками и даже иногда гуляла по улицам Манхэттена в красивом бюстгальтере.
Сара Джессика Паркер
Именно главная героиня «Секса в большом городе» сделала нижнее белье элементом одежды, которую можно показывать. Это стало лейтмотивом для рекламы новой коллекции Intimissimi сезона осень-зима'18/19. Интересно, что, придумывая идею кампании, дизайнеры вдохновились словами итальянской песни Nessuno mi può giudicare («Никто не вправе меня осуждать»).
Сара Джессика Паркер
Впрочем, именно так и жила в течение всех сезонов «Секса в большой городе» Кэрри Брэдшоу, которая не отпускает Сару Джессику Паркер.
А как вы относитесь к идее носить бюстгальтер так, как это делает актриса?
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