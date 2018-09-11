В сети раскритиковали нелепый образ Блейк Лайвли: «Даже Райан Рейнольдс смутился»

Несмотря на Неделю Моды, Нью-Йорк продолжает жить своей привычной жизнью. Вчера, например, прошла премьера фильма «Простая просьба» с Блейк Лайвли в главной роли. Актриса, конечно же, пришла лично представить триллер, но оказалась в неприятном (и уже привычном для неё) положении: в сети раскритиковали её образ, назвав его нелепым.

Фотография: REX/Shutterstock Блейк Лайвли/модель с показа

На мероприятие Блейк надела черный костюм с полупрозрачной водолазкой — этот образ создан дизайнерами бренда Givenchy, вот только продемонстрировал его на показе модель-мужчина. Креативно, Блейк! Однако в сети этого не оценили.

«Её стиль вызывает ужас», «Мужской стиль ей не идет», «Какие мужественные люди на фото», «Про обувь (Christian Louboutin, — прим. ред.) я вообще молчу»

Пользователи социальных сетей внимательно рассмотрели кадры с премьеры и заметили, что даже Райан Рейнольдс был неприятно удивлен образом своей жены: «Даже Райан смутился», «Да, смешные фото», — пишут фанаты.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Кстати говоря, недавно мы составили список семи лучших черных нарядов знаменитостей за прошлую неделю. Этот костюм Блейк точно бы туда не вошел.