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Что сильнее влияет на фешн-индустрию: «эффект Меган» или «эффект Кейт»?
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Что сильнее влияет на фешн-индустрию: «эффект Меган» или «эффект Кейт»? 

FashionTime 42 минуты назад
Фото: FashionTime
Согласно ежегодному отчету UK Retail Report от eBay, большее влияние на продажи модной одежды в Великобритании оказывает Кейт Миддлтон. Как только супруга принца Уильяма появляется в новом образе, модницы тут же начинают поиск подобной вещи и для себя.
Известно, что стиль герцогини Кембриджской является утонченным и, в определенной степени, классическим. Наверное, именно поэтому «эффект Кейт» стал лидером — ведь многие молодые англичанки отличаются консервативными взглядами на моду.
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Beautiful woman #katemiddleton #casual #chic
Публикация отMeghan Markle❤️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) 7 Авг 2018 в 9:35 PDT  Мы помним случай, когда еще будущая герцогиня Сассексская предпочла для церемонии официального сообщения о помолвке с принцем Гарри белоснежное пальто канадского бренда LINE. Как только мир облетели первые фото девушки в этом образе, сайт интернет-магазина бренда не выдержал и «лег» на несколько часов из-за постоянных запросов пользователей.
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What a wonderful couple❤️❤️
Публикация отMeghan Markle❤️-royals -Levi's (@johanroyaltyandlevis) 29 Авг 2018 в 10:55 PDT  Но, тем не менее, «эффект Маркл» на втором месте — по данным отчета UK Retail Report от eBay. Видимо, образ фешн-бунтарки из Америки в Великобритании пока воспринимают настороженно. Ведь британские СМИ то и дело обсуждают, как супруга принца Гарри в очередной раз нарушила королевский протокол, надев черное платье (его носят лишь в дни траура), или облегающие брюки, которые королева категорически не приемлет.
А вот на третьем месте оказался «эффект Шарлотты». И мы не удивлены! Ведь образы этой юной барышни очаровательны, и каждая мама хочет, чтобы ее дочка носила такие же красивые платьица, как будущая наследница королевского престола.
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Принцесса Шарлотта унаследовала забавную черту принца Гарри😜 Какую? Узнайте по ссылке в профиле👆
Публикация отGRAZIA MAGAZINE RUSSIA (@grazia_ru) 11 Июл 2018 в 8:28 PDT  А вы следите за образами Меган Маркл или Кейт Миддлтон?
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