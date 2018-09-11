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Carolina Herrera представили коллекцию весна/лето 2019
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Carolina Herrera представили коллекцию весна/лето 2019 

Fancy Journal 23 минуты назад
Фото: Fancy Journal
В рамках недели моды в Нью-Йорке Carolina Herrera представили коллекцию весна/лето 2019. В качестве локации было выбрано здание Нью-Йоркского исторического общества, старейшего музея города, расположенного рядом с Центральным парком. Показанная коллекция стала первой полноценной работой Уэса Гордона, назначенного в марте этого года на пост креативного директора бренда. В дефиле приняли участие Кики Уиллемс, Блесня Минхер, Лайнези Монтеро, Лили Стюарт и София Мартынова. Среди приглашенных гостей присутствовали Хейли Болдуин, София Ричи, Ники Хилтон, Лили Олдридж, а также Каролина Эррера, основательница марки, с супругом.
Как и положено дебютанту, действовал дизайнер умеренно смело, черпая вдохновение в прошлом и заново переосмысливая коды, заложенные в предыдущие десятилетия. При этом полностью оставаться в рамках традиции Гордон не стал и продемонстрировал собственное видение развития Carolina Herrera. Так, платья A — силуэта, элегантные пальто, юбки — миди и знаковые для марки рубашки из мягкого поплина были адресованы давним, консервативным клиенткам бренда. В то же время, мини-юбки в паре с пиджаками в стиле преппи, блузы с воланами, летящие платья из полупрозрачного кружева, а также актуальные в этом сезоны цветочный и «гороховый» принты были призваны удовлетворить требованиям нового поколения клиентов Carolina Herrera — миллениалов.
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