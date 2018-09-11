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Стиль Харадзюку и традиционные фасоны: как европейские бренды черпают вдохновение в Азии
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Стиль Харадзюку и традиционные фасоны: как европейские бренды черпают вдохновение в Азии 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сегодня Азия — стремительно развивающийся модный рынок, завоевать который стремятся все крупные бренды. Итальянский Дом Premiata выпустил сразу две капсулы, посвященных Японии и Китаю, — своего рода трибьют поклонникам марки из этих стран. Кроссовки Liu и пантолеты Emma получились на стыке традиций и самобытной моды востока. Предлагаем рассмотреть их поближе, чтобы распознать все культурные коды, зашифрованные в вышивке и ярких принтах.
Эффектные пантолеты на высокой «слоеной» платформе напоминают важный элемент национального японского костюма — сандалии дзори. В модели Emma нет перемычки, зато есть отделка ярким мехом, анималистичные принты и пайетки. Буйство декора — результат эксперимента креативного директора Premiata Грациано Мацца на тему стиля Харадзюку. Знаменитый квартал в Сибуя — место притяжения всех токийских модников и вечный источник вдохновения для дизайнеров.
Из высокотехнологичной Японии переместимся в Китай. От классических моделей Premiata кроссовки Liu отличает несколько ключевых деталей. Фирменная подошва с бренд-символами становится более скульптурной, а традиционная крестообразная нашивка превращается в вышивку, выполненную в тон пастельных оттенков кофейного, оливкового, мышиного и грязно-розового. Кстати, название Liu заслуживает отдельного комментария. "Лью" — самая популярная китайская фамилия, которая переводится как «победа». Ироничный и скромный способ от Premiata отпраздновать открытие новых моноборендовых бутиков.
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