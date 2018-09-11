Prabal Gurung представили коллекцию весна/лето 2019

Работая над весенне-летней линейкой Прабал Гурунг, основатель и креативный директор бренда, в очередной раз вдохновлялся Непалом, государстве в котором прошли его детство и юность. Причем вдохновлялся так, если бы хотел начать преподавать страноведение, рассказывая всем желающим о культурной идентичности этой южно-азиатской страны, затерявшейся среди Гималаев.

В качестве отправной точки дизайнер взял колоритный стиль и цветовую гамму народа Тару — коренного племени Непала. Отсюда — предельно яркие оттенки красного, желтого, синего и розового, разлившиеся на брючные костюмы из струящегося шелка, футболки — туники в этническом стиле, боди, шорты и платья с прозрачными юбками, ассиметричным кроем, глубокими декольте и многочисленными вырезами не плечах и талии. Общую «спортивную» тональность коллекции, объединившей мужские и женские линейки, Гурунг разбавил «вечерними» элементами декора — перьями и бахромой.