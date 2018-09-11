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Выйти в свет с прозрачной сумкой и бутылкой игристого — в духе Джиджи Хадид!
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Выйти в свет с прозрачной сумкой и бутылкой игристого — в духе Джиджи Хадид! 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
На днях в Нью-Йорке состоялся гала-вечер #BoF500, гостьей которого стала Джиджи Хадид. На ужине 23-летняя звезда появилась в желтом платье из последней коллекции Brandon Maxwell с эффектным вырезом, но больше всего внимания привлек к себе ее аксессуар. В руках модель держала прозрачную сумку в виде ящика, внутри которого было розовое шампанское!
Таким образом, Джиджи, можно сказать, «выгуляла» коллекцию Brandon Maxwell весна-лето 2019, которая была представлена на нью-йоркской Неделе моды в минувшую субботу. Интересно, станет ли необычная дамская сумочка фаворитом среди модниц? Как вы считаете? Как бы то ни было, на вечере модель появилась без своего возлюбленного Зейна Малика. Пара недавно возобновила отношения, и поклонники ждут не дождутся их официального выхода.
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