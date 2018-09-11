Вся семья Хадид, Ники Минаж и Алессандра Амбросио на вечеринке Tommy х Lewis

Кто: Иоланда Хадид , Джиджи Хадид, Мохамед Хадид, Ники Минаж, Алессандра Амбросио и многие другие. Что: Вечеринка в честь запуска коллекции Tommy х Lewis в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Где: Public Arts, Нью-Йорк. Когда: 10.09.2018. Люди говорят: Томми Хилфигер создал коллекцию Tommy х Lewis вместе с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном . В нее вошли рубашки, худи, джинсовые куртки и спортивные костюмы. Вчера в Нью-Йорке в пространстве Public Arts Томми и Льюис лично представили свою коллекцию звездным гостям. Из интересного: Джиджи Хадид пришла на вечеринку вместе с родителями, Ники Минаж (по традиции) была в платье с огромным декольте, а еще на мероприятии была блогер из России — Mary Leest. все слайды Подробнее: https://peopletalk.ru/article/512577/