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Вся семья Хадид, Ники Минаж и Алессандра Амбросио на вечеринке Tommy х Lewis
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Вся семья Хадид, Ники Минаж и Алессандра Амбросио на вечеринке Tommy х Lewis 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Иоланда Хадид, Джиджи Хадид, Мохамед Хадид, Ники Минаж, Алессандра Амбросио и многие другие.
Что: Вечеринка в честь запуска коллекции Tommy х Lewis в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
Где: Public Arts, Нью-Йорк.
Когда: 10.09.2018.
Люди говорят: Томми Хилфигер создал коллекцию Tommy х Lewis вместе с автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. В нее вошли рубашки, худи, джинсовые куртки и спортивные костюмы. Вчера в Нью-Йорке в пространстве Public Arts Томми и Льюис лично представили свою коллекцию звездным гостям. Из интересного: Джиджи Хадид пришла на вечеринку вместе с родителями, Ники Минаж (по традиции) была в платье с огромным декольте, а еще на мероприятии была блогер из России — Mary Leest.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/512577/
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