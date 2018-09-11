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Burberry начнет продавать одежду через Instagram
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Burberry начнет продавать одежду через Instagram 

Ведомости + ещё 2 21 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Часть новой коллекции Burberry, которую подготовил новый креативный директор Рикардо Тиши, будет продаваться в Instagram. Об этом говорится в сообщении британской компании.
Коллекция будет продаваться также в WeChat и флагманском магазине Burberry в Лондоне. Это первый раз, когда бренд использует социальные сети для продажи, отмечается в сообщении. Тиши представит новую коллекцию Burberry в понедельник, 17 сентября, на Лондонской неделе моды.
На прошлой неделе Burberry объявила, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. В июле компания раскрывала, что за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Это сообщение вызвало критику со стороны экологов. Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.
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