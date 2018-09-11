Футболка, создающая грудь «из ничего»

Хотите мгновенно увеличить объем груди без операций? Это возможно. Дизайнеры японского модного бренда «ekoD Works» придумали футболку специально для обладательниц маленького бюста.

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Надев ее, девушки, не обладающие пышным от природы бюстом, могут моментально стать обладательницами внушительных форм. Правда, фокус «работает» только в том случае, если смотреть на модницу в анфас. Стоит же девушке повернуться боком, иллюзия рассеивается.

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Удивительного эффекта дизайнерам удалось достичь благодаря искажению светлых линий на темном силуэте рисунка. Если смотреть на него прямо, взгляд двигается сверху вниз и возникает иллюзия объема, которая, кстати, сохраняется даже если девушка в необычной футболке лежит на спине.

Привлекла внимание к этой модной новинке японская актриса Сакура Инагаки Саки, разместив на YouTube видео, демонстрирующее "возможности" необычной футболки.