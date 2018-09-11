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Футболка, создающая грудь «из ничего»
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Футболка, создающая грудь «из ничего» 

Рамблер 1 час назад
Хотите мгновенно увеличить объем груди без операций? Это возможно. Дизайнеры японского модного бренда «ekoD Works» придумали футболку специально для обладательниц маленького бюста.
youtube
Надев ее, девушки, не обладающие пышным от природы бюстом, могут моментально стать обладательницами внушительных форм. Правда, фокус «работает» только в том случае, если смотреть на модницу в анфас. Стоит же девушке повернуться боком, иллюзия рассеивается.
youtube
Удивительного эффекта дизайнерам удалось достичь благодаря искажению светлых линий на темном силуэте рисунка. Если смотреть на него прямо, взгляд двигается сверху вниз и возникает иллюзия объема, которая, кстати, сохраняется даже если девушка в необычной футболке лежит на спине.
Привлекла внимание к этой модной новинке японская актриса Сакура Инагаки Саки, разместив на YouTube видео, демонстрирующее "возможности" необычной футболки.
Женский форум
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