Пока все в Нью-Йорке, Кендалл Дженнер гуляет по Парижу в кожаных брюках и белых ботильонах

Пока все модная индустрия сосредоточилась в Нью-Йорке, где сейчас проходит Неделя моды, Кендалл Дженнер отправилась в Париж. В этом сезоне модель пока не приняла участие ни в одном показе. Напомним, что ранее она дала интервью, в котором призналась, что крайне избирательна касательно шоу, за что на нее обиделись все коллеги по подиуму. Во французской столице фотографы поймали ее около одного из ресторанов. Кендалл, как всегда, была на высоте: кожаные брюки под рептилию и белые ботильоны — модно и практично.