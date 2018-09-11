Почему Джиджи Хадид пришла на красную дорожку с бутылкой?

Джиджи (23) давно перестала удивлять нас крутыми выходами на красные дорожки — в этом она заметно уступает своей младшей сестер Белле (21). Но аксессуар, с которым она пришла на ужин BOF 500, нас покорил — это прозрачный чемоданчик Brandon Maxwell с бутылкой розе внутри, который всего пару дней назад представили в новой коллекции бренда на Неделе моды в Нью-Йорке. Сколько такой стоит и выпили ли они его после — неизвестно, но нам хочется думать, что да.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-dzhidzhi-hadid-prishla-na-krasnuyu-dorozhku-s-butylkoj/