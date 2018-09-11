Битва «тигриных» нарядов: Кейт Босуорт против Хлои Морец

Оказывается, обе актрисы являются поклонницами «хищных» принтов.

Кейт Босуорт стала одной из приглашенных звезд на показе Proenza Schouler в рамках нью-йоркской Недели моды. Актрису можно было увидеть в первом ряду вместе с главным дизайнером бренда Лазаро Эрнандесом. Для появления на публике звезда выбрала черное бархатное платье с «тигриным» принтом в верхней части наряда. А недавно в почти таком же образе можно было увидеть и другую актрису, Хлою Морец

Кейт Босуорт

Хлоя Морец

У поклонников появился шанс сравнить, на ком же «звериный» наряд сидит лучше. И большинство пришли к выводу, что все же Босуорт даст фору своей молодой коллеге. Парадоксально, но на юной красавице Хлое большинство нарядов смотрятся безвкусно и нелепо. Хотя, честно говоря, подобное платье не украсит ни одну девушку. Остается секретом, почему так много звезд, в распоряжении которых есть и личные стилисты, и неограниченные финансы, слепо следуют моде, не задумываясь о том, как та или иная вещь будет выглядеть не на витрине, а в носке. Взять те же ультрамодные анималистические принты. Правильно их носить и сочетать с другими оттенками — целое искусство. К сожалению, чаще «тигриные», «леопардовые» и «змеиные» аутфиты смотрятся дешево и безвкусно. Но целый ряд знаменитостей с упорством, достойным лучшего применения, изо дня в день облачаются в подобные вещи.

Например, недавно Виктория Боня примерила неудачную обтягивающую леопардовую юбку. В комплекте с очень коротким топом она смотрелась, по мнению большинства фолловеров, как привет из 90-х. Даже модные кроссовки без задников не спасали ситуацию. Дженнифер Лопес на одном из концертов облачилась в леопардовый плюш с ног до головы. А Нюша еще до беременности умудрилась испортить фигуру леопардовым купальником.

Всегда стильная Валерия как-то примерила самую трендовую обувь сезона, но далеко не все оценили ее модное решение. Рианна натянула на свои пышные формы брюки с модным принтом, а Анна Кендрик в сверкающем леопардовом мини-платье превратилась в бочонок. А недавний аутфит Риты Оры? Это вообще за гранью!

Кейт Миддлтон

Валерия

Хайди Клум

Принять участие в опросе «Чей образ вам нравится больше?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Бархатная жуть: Хлоя Морец вышла в свет в безвкусном платье

Лучшие и худшие наряды звезд: модные итоги недели

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