Шесть модных осенних образов в романтическом стиле

Водолазка + ботфорты

Жакет Prada, цена: 120 000 руб. ; юбка Fay, цена: 20 000 руб. ; водолазка Uniqlo, цена: 999 руб. ;

ботфорты Hogl, цена: 16 000 руб. ; брошь Sunlight, цена: 2 500 руб. ; сумка Michael Michael Kors, цена: 25 000 руб. Этой осенью на пике популярности лаконичные ботфорты: матовые, без броского декора и агрессивной шнуровки. Замшевая пара идеально впишется в женственный гардероб. Еще одна не менее актуальная тенденция — тартан. Клетчатую миди-юбку стоит примерить с однотонной водолазкой из тонкой шерсти и удлиненным жакетом (к лацкану жакета можно прикрепить изысканную брошь). Приобрести черные ботфорты из натуральной замши вы можете в магазине CORSOCOMO. Мы выбрали для вас модели на устойчивом каблуке, очень удобные для долгих осенних прогулок и деловых встреч.

Ботфорты CORSOCOMO, от 9 800 руб.,

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Ботфорты CORSOCOMO, от 17 800 руб.,

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Кюлоты + кардиган

Кюлоты Chloe, цена: 37 000 руб. ; рубашка H&M, цена: 1 499 руб. ;

кардиган By Malene Birger, цена: 20 000 руб. ; берет Forever 21, цена: ок. 1000 руб. ;

сумка JW Anderson, цена: ок. 50 000 руб. ; ботильоны Jimmy Choo, цена: 40 000 руб. Широкие брюки, отлично сидящие на бедрах, способны визуально сделать ноги стройнее. Кстати, можно прибегнуть к маленькой хитрости и надеть с кюлотами остромодные ботильоны-чулки. С оттенками можно играть: подобрать кюлоты в тон бежевого кардигана или же сделать ставку на контрастные сочетания. Яркими деталями романтического осеннего образа станут оранжевая сумка кросс-боди и белоснежный берет. Для ранней теплой осени подойдут белые и темно-синие кюлоты, дополненные оригинальным кардиганом от Milano Moda.

Кардиган ANN MAX, от 8 200 руб.,

брюки ANN MAX, от 7 950 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Кардиган ANN MAX, от 6 550 руб.,

брюки ANN MAX, от 7 950 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Юбка-карандаш + рубашка

Юбка Joseph, цена: 29 000 руб. ; рубашка H&M, цена: 1 499 руб. ; туфли Sergio Rossi, цена: 36 000 руб. ;

сумка Michael Michael Kors, цена: 25 000 руб. ; колье Marni, цена: 20 000 руб. ; часы Bering, цена: 20 000 руб. Кожаная юбка-карандаш — настоящая находка для начала осени. Сдержанную черную модель можно надеть в офис со светло-голубой классической рубашкой и серебряными часами на стальном браслете. А вечером этот деловой образ легко превращается в мечтательный — нужно лишь добавить массивное колье и туфли на каблуке со множеством изящных ремешков. Блузка с открытыми плечами + джинсы клеш

Блузка Proenza Schouler, цена: 30 000 руб. ; джинсы Alexa Chung, цена: ок. 10 000 руб. ;

туфли Saint Laurent, цена: 30 000 руб. ; очки Jimmy Choo, цена: 25 000 руб. ; сумка Givenchy, цена: 97 000 руб. Светлая блузка с разрезами на плечах выглядит интригующе. Дизайнеры настаивают, что такая модель уместна не только жарким летом, но и ранней осенью. Такую кокетливую блузку можно надеть с джинсами клеш, белыми лодочками или ботильонами, а сверху накинуть пальто прямого кроя. Идеальным аксессуаром станет вместительная сумка-тоут и солнцезащитные очки. К такому образу отлично подойдут кожаные белые лодочки от магазина El Tempo — полностью закрытые или с открытой пяткой.

Туфли El Tempo, от 2 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04​

Туфли El Tempo, от 2 990 руб.,

заказать: +7 (800) 700-53-04​

Комбинезон + шуба

Комбинезон Topshop, цена: 3 999 руб. ; шуба Forever 21, цена: 2 999 руб. ;

туфли Michael Michael Kors, цена: 8 000 руб. ; колье H&M, цена: 799 руб. ; сумка Chloe, цена: 120 000 руб. Любимый прием модницы Кендалл Дженнер : надеть однотонный комбинезон с укороченной шубой из экомеха и многоярусным ожерельем. В таком игривом аутфите можно отправиться и на романтическую прогулку, и на развеселую вечеринку. Кстати, к комбинезону подойдут не только классические лодочки, но и атласные мюли на kitten-heel. Блузка + жакет

Жакет Tagliatore, цена: 35 000 руб. ; блузка Dolce&Gabbana, цена: 57 000 руб. ;

туфли Michael Michael Kors, цена: 9 000 руб. ; сумка Chloe, цена: 120 000 руб. ;

джинсы Karl Lagerfeld, цена: 8 000 руб. В дуэте со строгим жакетом черные скинни выглядят не менее утонченно, чем классические брюки. Нотку романтики в этот образ привнесет женственная блузка с бантом или бархатной лентой, а также минималистичные украшения с жемчугом: серьги, браслет или кольцо. Красивую женственную блузку вы можете примерить в бутике Michal Negrin. Мы выбрали для вас эти модели, декорированные цветочным принтом и кристаллами Swarovski, в викторианском стиле и бохо.

Блузка «Иклин» в Michal Negrin, от 42 000 руб.,

заказать: +7 (911) 925-62-63​

Блузка «Фрост» в Michal Negrin, от 49 000 руб.,

заказать: +7 (911) 925-62-63​

Мнение эксперта

— В моде романтический стиль — это ода трепетной любви и нежным чувствам. Он способен тонко и изысканно подчеркнуть женскую красоту. Когда вы составляете романтический осенний образ, представляйте краски, которыми наполнена осень: желтый, оранжевый, красный, бежевый. Старайтесь сделать образ максимально естественным, близким к природе. Цветочные узоры и принты на невесомых блузках и платьях подчеркнут женственность и хрупкость. Стильным акцентом может стать шелковый платок, повязанный на шею или на голову. Завершением наряда станут нежный макияж и легкая укладка.

Карина Химчинская,

дизайнер

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