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Чувствуй себя как дома: музы Chanel отдыхают в парижском Ritz
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Чувствуй себя как дома: музы Chanel отдыхают в парижском Ritz 

Harper’s Bazaar 26 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
В конце августа Chanel показали первые кадры кампании в поддержку часов Code Coco с Альмой Ходоровски, Элис Деллал, Нозоми Лиджимой и Су Ржу Пак. Девушки в шикарных кутюрных платьях проводили время в парижском Ritz, где Мадемуазель Шанель прожила целых 34 года. Свой номер, который она обставила сама, дизайнер называла домом. В нем и теперь хранятся ее личные вещи Мадемуазель и коллекция искусства. Сегодня Chanel показали новые снимки, на которых амбассадоры бренда позируют в роскошных интерьерах отеля. Балерина Нозоми Лиджима примерила черное платье с прозрачным подолом, Альма Ходорковски — смокинг, а Элис Деллал устроила завтрак прямо в саду, не переодевая белой шелковой пижамы.
Разумеется, на каждой героине — ювелирная новинка Дома. Часы из черной керамики украшены стеганым мотивом Matelassé и застежкой, как у легендарной сумки 2.55. Циферблат создатели Code Coco спрятали внутрь браслета, края которого отсылают к твидовым жакетам Chanel благодаря «простроченным» белым кантом краям.
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