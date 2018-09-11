Чувствуй себя как дома: музы Chanel отдыхают в парижском Ritz

В конце августа Chanel показали первые кадры кампании в поддержку часов Code Coco с Альмой Ходоровски, Элис Деллал, Нозоми Лиджимой и Су Ржу Пак. Девушки в шикарных кутюрных платьях проводили время в парижском Ritz, где Мадемуазель Шанель прожила целых 34 года. Свой номер, который она обставила сама, дизайнер называла домом. В нем и теперь хранятся ее личные вещи Мадемуазель и коллекция искусства. Сегодня Chanel показали новые снимки, на которых амбассадоры бренда позируют в роскошных интерьерах отеля. Балерина Нозоми Лиджима примерила черное платье с прозрачным подолом, Альма Ходорковски — смокинг, а Элис Деллал устроила завтрак прямо в саду, не переодевая белой шелковой пижамы.

Разумеется, на каждой героине — ювелирная новинка Дома. Часы из черной керамики украшены стеганым мотивом Matelassé и застежкой, как у легендарной сумки 2.55. Циферблат создатели Code Coco спрятали внутрь браслета, края которого отсылают к твидовым жакетам Chanel благодаря «простроченным» белым кантом краям.