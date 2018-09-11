Переработанные кашемир и бархат в новой коллекции H&M Conscious Exclusive

H&M показали лукбук новой коллекции Conscious Exclusive — экологичной линии одежды для особых случаев. Впервые в изделиях были использованы переработанные бархат и кашемир, а также переработанный полиэстер из пластиковых бутылок. «В этой коллекции представлен замечательный ассортимент устойчивых тканей. Качество и текстуры не только дополняют дизайн, но и подчеркивают инновации в области технологий создания тканей из устойчивых материалов. Например, для создания высококачественного бархата из переработанных материалов нам потребовалось несколько лет», — рассказала Сесилия Бреннстен, менеджер по устойчивому развитию H&M. Коллекция Conscious Exclusive 2018 появится в онлайн-магазине H&M 27 сентября.

Больше о разных полимерах в тканях и их переработке можно прочитать в нашем материале.