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Женственные платья и скульптурные серьги из экологически чистых материалов в новом лукбуке H&M Conscious
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Женственные платья и скульптурные серьги из экологически чистых материалов в новом лукбуке H&M Conscious 

WMJ.ru + ещё 1 38 минут назад
Фото: WMJ.ru
В современном мире, когда высокие технологии достигли своего апогея, у нас наконец-то появился шанс позаботиться об окружающей среде. H&M впервые разработал осенне-зимнюю коллекцию, которая полностью выполнена из переработанных материалов.
В коллекции H&M Conscious изначально должна была быть представлена только верхняя одежда, но создатели, видимо, увлеклись. Теперь в нее входят практически все предметы гардероба: от гобеленовых платьев до нижнего белья и аксессуаров. Элегантные и изысканные наряды подходят не только для будничных дней, в нарядном топе с пайетками и туфлях на шпильке из новой коллекции ты можешь отправиться на вечеринку и быть уверенной, что выглядишь потрясающе.
Осенне-зимнюю коллекцию бренда из переработанных материалов можно назвать дебютной, до этого H&M выпускал исключительно летние капсулы. Куртка из пластиковых бутылок, рубашка, выполненная из вторичной шерсти — теперь производство одежды стало намного экологичнее, и это никак не влияет на качество и внешний вид вещей.
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Текст:Татьяна Зубахина
Фото:Vogue.com
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