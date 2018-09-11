10 базовых украшений на осень

Ирина Щапова , журналист, феминистка и неугомонный шопоголик В теории базовый гардероб должен состоять как из классики, так и из модных новинок, будь то обувь, одежда или аксессуары. На практике процентное соотношение «вечных» и сезонных вещей каждая из нас определяет самостоятельно в зависимости от стиля жизни, времени года, профессии, возраста или же банальной зависимости от трендов. Но согласитесь, совсем-совсем без свежих новинок и оригинальных вариаций на тему личная коллекция смотрится чересчур уж «правильной». И базовых украшений это касается в том числе, когда ключевое слово «базовый» вовсе не означает, что это исключительно проверенная десятилетиями классика. Ведь даже эта классика когда-то была сезонной тенденцией, которая позже прошла проверку временем. А каким вы определяете свое идеальное сочетание «временного» и «постоянного» в украшениях? Делимся с вами нашей версией базового набора украшений для наступающей осени.

Серьги из желтого и белого золота

Украшения — это не просто блестящие детали в дополнение к одежде, но и эмоции, сила и темперамент, которые вы вкладываете в них и по законам физики получаете заряд энергии обратно.

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Браслет из желтого золота

Желтое и розовое золото встречается на подиуме чаще, чем белое, но если учитывать непрекращающийся интерес к 80-м, то ключевой металл сезона вырисовывается сам по себе.

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Золотое кольцо с изумрудами и бриллиантами

Коронное украшение в коллекции, которому даже длинные комплименты не нужны: ограненные в геометрические фигуры изумруды и сапфиры говорят сами за себя, как и полсотни бриллиантов, завершающих композицию.

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Золотые серьги с турмалинами, фианитами и раухтопазами

Это раньше модные журналы «прописывали» крупные серьги с цветными камнями только тем, кто любит вечеринки и светские коктейли, а теперь такие украшения превратились в ежедневно необходимый аксессуар, способный придать яркости лицу, макияжу и вашему образу в целом.

Серьги SL, розовое золото, турмалины, фианиты, раухтопазы (заказать)

Золотая подвеска с сапфирами и бриллиантами

Изысканное и сверкающее бриллиантами колье, предназначенное для любых нарядов с V-образными вырезами и декольте. То самое украшение, которое принято считать сексуальным.

Подвеска SL, белое золото, сапфиры, бриллианты (заказать)

Серебряная брошь с ониксом и фианитами

Брошь — тот самый прикладной аксессуар, который после приобретения сам подсказывает вам идеи для его применения. Вариантов много, так что каждая из нас придумает для себя свой набор хитростей и трюков.

Брошь SL, серебро, оникс, фианиты (заказать)

Золотое кольцо с султанитом и фианитами

Осенью яркие краски будут постепенно исчезать в природе, но только не в нашем гардеробе. Недостаток зеленого восполняйте изумрудами или же энергичными солнечными султанитами цвета свежей листвы.

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Цепь из розового золота

Если бы нам пришлось выбирать один-единственный аксессуар, который нужно взять с собой, но не на необитаемый остров, а в эту осень, то мы остановились бы на тонкой цепочке из розового золота — элегантном и изящном украшении с солнечным блеском.

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Наручные часы из керамики

Аксессуар-«отличник» в компанию к идеально отглаженным белым рубашкам и строгим пиджакам, для которых сейчас наступает самое что ни на есть законное время.

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Золотое колье с бриллиантами

Вживую вы точно оцените магическое исполнение этого украшения: бриллианты сконцентрированы в центре колье и расположены от крупных к миниатюрным, что придает этому изделию неповторимый гармоничный облик.

Колье SL, белое золото, бриллианты (заказать)

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