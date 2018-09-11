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Посвежевшая Кейт Мосс демонстрирует, как сочетать широкие брюки с ярким свитером этой осенью
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Посвежевшая Кейт Мосс демонстрирует, как сочетать широкие брюки с ярким свитером этой осенью 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
10 сентября Кейт Мосс была замечена в Лондоне во время похода по магазинам. Топ-модель закупалась обновками для гардероба в бутике Gucci, располагающемся на одной из самых дорогих улиц Лондона, Бонд-стрит. Что именно приобрела знаменитость, нам знать не дано, зато мы можем оценить стильный образ, в котором она отправилась на шопинг. Для столь ответственного занятия звезда выбрала свитер изумрудно-зеленого цвета, широкие черные брюки, лакированный миниатюрный клатч Yves Saint Laurent в тон и светлые ботильоны из змеиной кожи. Образ дополнил берет с козырьком. Настоящий британский шик, не так ли?
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