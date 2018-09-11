Мода нижегородских улиц: девушки выбирают юбки-пачки, актуальную полоску и спорт

Елизавета, 21 год — Я сейчас участвую в Instagram-марафоне, чтобы научиться вести свой Instagram, вести блог или свой бизнес. Сегодня мне нужно снять крутое видео о своей жизни, поэтому я иду в консерваторию, где учусь на третьем курсе по классу фортепиано. Мне надо выглядеть ярко, поэтому я надела юбку, украшенную металлическими шариками, просто футболку, джинсовку и выгляжу классно, стильно, вообще не по-консерваторски. Я выбираю одежду по настроению, в консерватории принято в строгой одежде выступать. Люблю черный цвет, платья. Я думаю, людям очень важно, как другой человек выглядит. Общество встречает по одежке, поэтому важно выглядеть классно, — уверена девушка.

Мнение стилиста

— В центре этого образа юбка-пачка. Вообще, это спорный предмет гардероба. Многие считают, что она превращает девушек и женщин в инфантильных, маленьких девочек и неуместна в повседневной жизни, но при умелом обращении её вполне можно и нужно внедрять в свой гардероб. Даже несмотря на то, что юбка эта сейчас не входит в перечень трендов сезона, — считает стилист Мария Лагунова. — Такая юбка может помочь визуально выравнять пропорции, поэтому подойдёт многим, и даже обладательницам пышных форм. Но все же избегайте слишком пышных юбочек. Героиня «приземлила» нарядную пачку простой джинсовкой и кроссовками. Используйте этот приём с нарядными вещами, например, на месте пачки могла бы быть юбка в пайетках. Футболка тоже очень в тему. Я бы рекомендовала сделать образ более модным, поменяв модель кроссовок на модные «агли сникерс», а джинсовую куртку можно взять чуть более объемную, либо с менее акцентной фурнитурой.

Кристина, 20 лет — Для университета я выбрала классическое сочетание — белый верх, черный низ. Эта одежда удобна, подходит не только для учебы, но и прогулок. Я редко ношу юбки, предпочитаю удобные вещи, поэтому чаще выбираю брюки, — поделилась Кристина.

Мнение стилиста

— Нет ничего проще, чем сочетание: белый верх, чёрный низ, но нет и ничего сложнее, чем сделать так, чтобы оно не выглядело скучно. Я очень люблю черно-белые аутфиты, они лаконичные и в тоже время графичные. Чтобы образ не выглядел скучно, уходите от стандартных фасонов. Выбирайте более актуальные, полуприлегающие или объемные блузы или рубашки, как и сделала героиня. Ещё один приём, отлично работающий для всех монохромных образов: это выбирать разные фактуры. Это позволит сделать образ не плоским, а интересным, так что его захочется разглядывать. Наша героиня и с этим знакома! Но для более стильного образа я бы посоветовала добавить интересные аксессуары. В свете последних трендов это может быть пояс в стиле вестерн или крупные серьги. Помните, аксессуарами можно менять настроение образа в течение дня: на учебе подойдет одно настроение, а для прогулки совсем другое! — советует эксперт.

Виктория, 20 лет — Я студентка. На мне сегодня штаны, футболка и поясная сумка. Я так оделась, потому что с утра была на учебе, а теперь мне нужно ехать домой. Мне в этом комфортно, удобно. Я так обычно и одеваюсь — предпочитаю штаны, джинсы. Каблуки ношу редко. За модными тенденциями особо не слежу, — рассказала Виктория.

Мнение стилиста

— Спорт, спорт, спорт — крепко закрепился в мировых модных тенденциях. И уже не первый сезон актуален и не сдаёт позиции. Мне нравится, как образ продуман по цвету. Кстати по версии института Пантон, в топе этой осенью будет похожий оттенок футболки героини — «оливки для мартини», ну и желтый, который как яркий лучик, напоминающий о лете, разместился на лампасе брюк. Тренд, все ещё не сдающий позиции — поясные сумки. Не бойтесь, в этом сезоне они все ещё актуальны. Причём в абсолютно разных формах. Только не забывайте, что они добавляют объём животу. Но это не так страшно, ведь можно носить этот аксессуар, например, через плечо, — предлагает Мария.

Виктория

— Я оделась так, как мне просто комфортно. Для меня главное при выборе вещей — комфорт и качество, не стараюсь выбирать фирменные вещи. Я ношу такую одежду, чтобы мне не приходилось весь день о ней думать: «Ой, я села на землю в штанах, которые стоят 400 долларов». Я хочу сидеть, где захочется. Мне важно, чтобы одежда подходила и к моему внутреннему состоянию. Я приехала в Нижний Новгород навестить родственников, я последние два года живу в Израиле, сегодня мне придется много ходить, об этом и думала, когда одевалась. Украшения я привезла из Индии, — описывает свой образ Виктория.

Мнение стилиста

— Героиня выбрала актуальную лиловую гамму, в этом году самый модный цвет — ультрафиолетовый. А осенью в топ попадает цвет «лепесток крокуса», очень нежный и романтичный. Мне нравится, как сочетается лиловый цвет с цветом волос героини. Также мне нравятся крупные серьги. Как я уже говорила, это очень модная тенденция. Однако бархат на кофте и достаточно нарядные серьги, в данном случае я бы предложила поддержать брюками длиной 7/8, например, белого или голубого оттенка. Так образ станет более благородным и собранным. Второй вариант — это заменить обувь на более элегантную. Лодочки добавили бы легкости и женственности.

Арина, 18 лет — Я подписана на многих модных блогеров и стараюсь следить и следовать за тенденциями. Люблю носить что-то крутое, придумывать образы, это доставляет мне кайф, — признается Арина. — Знаю, что сейчас в моде платки, поэтому использовала платок в образе сегодня. Вообще я люблю женственную одежду, чаще хожу на каблуках. Помогаю подругам выбирать одежду. В будущем я бы хотела окончить курсы стилистики и связать с этим жизнь.

Мнение стилиста

— Замечательный яркий образ, — хвалит героиню стилист. — Весь 2018 год на подиумах и у «it girls» можно наблюдать настоящий полосатый бум. Полоска, безусловно, на пике популярности. Несмотря на яркость, платье героини очень универсальное. Его можно носить как с кроссовками, так и в том варианте, который нам демонстрирует героиня — с каблуком. Здорово, что тонкие полоски на платье поддержаны в тонкой оправе очков, очень модной формы, и в переплетении на босоножках. Повторение — это отличный приём для составления образа.

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