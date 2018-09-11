Показ Carolina Herrera: кружевные шорты, платья в цыганском стиле и новая сексуальность

Американский Дом моды Carolina Herrera представил свою коллекцию сезона весна-лето — 2019 в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Эта коллекция стала дебютной для нового креативного директора бренда Уэса Гордона.

Гордон долгое время был правой рукой Каролины. А теперь, она сидела в первом ряду шоу и лишь отправила ему смс с пожеланием удачи. Впрочем, у дизайнера все получилось. Коллекция Carolina Herrera будто бы омолодилась на десяток лет. Вместо классических юбок А-силуэта, которые так любят дамы за 40, мы увидели твидовые мини, кружевные шорты и девичьи платья в цветочек.

Конечно, совсем уходить от ДНК бренда в первой же коллекции было бы неправильным, поэтому элегантной сексуальности в одежде все-таки больше, чем игривой дерзости. Строгий брючный костюм хвойно-зеленого цвета, поплиновые сорочки и пальто в клетку — хоть и представлены в слегка упрощенной и больше понятной миллениалам вариации, но по-прежнему отражают стиль девушки Carolina Herrera.

Не обошлось в коллекции и без целого вечернего блока. Макси-платья насыщенные оттенков желтого, гренадина, бирюзы и розового притягивают взгляд и напоминают о весне.

Листай галерею и наслаждайся коллекцией модного Дома.

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Фото: Vogue.com