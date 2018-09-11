Пенелопа Крус была прекрасна в кокетливом платье Ulyana Sergeenko

Пенелопа Крус — не из тех звезд, которых называют иконами стиля, но, как правило, ее образы — это дань женственности в самом лучшем ее проявлении. Сейчас актриса блистает на кинофестивале в Торонто. Мы уже видели ее в плотном темном платье Chanel , которое как бы намекает, что эта женщина способна постоять за себя, а теперь представляем другой ее образ — нежный и кокетливый.

Пенелопа Крус

В этом серо-коричневом хлопковом платье Ulyana Sergeenko Demi-Couture Пенелопа появилась на пресс-конференции, приуроченной к премьере кинофильма «Все знают», в рамках все того же кинофестиваля в Торонто. Принт в виде роз вместе с оборками на рукавах и юбке придали образу актрисы беззащитности, а поясок подчеркнул хрупкость ее фигуры.

Свой образ супруга Хавьера Бардема завершила макияжем в тон платью и укладкой — волосы она слегка подкрутила и собрала на затылке.

Пенелопа Крус

В фильме «Все знают» Пенелопа Крус сыграла девушку по имени Лаура, которая приезжает из Аргентины в родную Испанию на свадьбу сестры. Всего один день — и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры, вынужденной встретиться со своей старой любовью Пако.