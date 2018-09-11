Leo Burnett Moscow и «Сбербанк» продвигают большую выставку Рембрандта и Вермеера 

Сбербанк и Leo Burnett Moscow сняли ролик в честь промокампании выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» в Эрмитаже.
Ранее полотна из коллекции были представлены в Москве -на протяжении почти четырех месяцев выставка была доступна в Пушкинском музее.
Теперь великие произведения искусства переезжают в Санкт-Петербург. Продвигать живопись в северной столице взялись агентство Leo Burnett Moscow и «Сбербанк», который знает, как важно сохранять искусство и делать доступнее для всех красоту мировой живописи.
Полотна эпохи Рембрандта и Вермеера из Лейденской коллекции, известнейшего частного собрания голландской живописи XVII столетия, ждут своих зрителей Эрмитаже, в Николаевском зале Зимнего дворца, с 5 сентября по 13 января.
Состав творческой группы:
Сбербанк (клиент)
Евгения Чурбанова — управляющий директор, зам директора департамента Дмик, управление бренда Алена Конурина — руководитель направления департамента Дмик, управление бренда Дарья Филиппова — менеджер департамента Дмик, управление бренда
Leo Burnett Moscow (агентство)
Илья Прямилов — креативный директор Светлана Ветхова — копирайтер Екатерина Малинина — арт директор Татьяна Платонова аккаунт-менеджер Роман Калмыков — продюсер
Борис Хлебников — режиссер